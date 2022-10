Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Erwitte - Einbruch in ein Wohnhaus

Soest (ots)

Bislang unbekannte Täter drangen in ein Wohnhaus im Ostring ein. Durch Aufhebeln von Fenster bzw. Terrassentür verschafften sie sich Zugang zu den Innenräumen. Auf der Suche nach Wertgegenständen wurden sie offensichtlich fündig. Mit einem Geldbetrag als Beute entfernten sie sich in unbekannte Richtung. Wer in dem Zeitraum Samstag, 18.15 Uhr bis 20.45 Uhr, verdächtige Beobachtungen zu Personen oder Fahrzeugen gemacht hat, möge sich mit der Polizei in Lippstadt unter der Rufnummer 02941-91000 in Verbindung setzen. (AG)

