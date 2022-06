POL-IZ: 220627.1 Hemme: Altmetall gestohlen

Landscheide (ots) - Innerhalb der letzten Tage sind Unbekannte in ein Sportlerheim in Landscheide eingestiegen. Sie entwendeten Bargeld und richteten einen Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro an. Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Im Zeitraum vom 18. Juni 2022 bis zum gestrigen Donnerstagvormittag suchten Einbrecher das Sportheim in der Flethseer Straße auf. Sie drangen gewaltsam über eine Tür in das Objekt ...

