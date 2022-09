Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Auto aufgebrochen

Grünstadt (ots)

Am 25.09.2022 wurde in der Zeit von 00:30 Uhr bis 09:15 Uhr ein Pkw in der Weinstraße (Asselheim) aufgebrochen. Aus dem Fahrzeuginneren entwendete der/die unbekannte/n Täter einen Geldbeutel. Die Gesamtschadenshöhe beträgt etwa 350 Euro. Personen, die Hinweise zu Tat und Täter geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Grünstadt (06359/9312-0) in Verbindung zu setzen.

