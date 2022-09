Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Einbruch in Postverteilzentrum

Hettenleidelheim (ots)

In dem Zeitraum 24.09.22, 17:00 Uhr bis 25.09.22, 10:00 Uhr, wurde in das Postverteilzentrum in der Gaswerkstraße eingebrochen. Ob etwas entwendet wurde, steht zum Berichtszeitpunkt nicht fest. Zeugen, die Hinweise zu Tat und Täter geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Grünstadt (06359/9312-0) in Verbindung zu setzen.

