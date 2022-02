Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: BAB5/Karlsruhe/Dossenheim: Unvernünftiges Fahrverhalten auf der Autobahn gefährdet Andere - Zeugen und Geschädigte gesucht!

BAB5/Karlsruhe/Dossenheim (ots)

Am Samstagnachmittag kam es auf der BAB 5 zu einem gefährlichen Überholmanöver, bei dem mindestens ein Fahrzeug gefährdet wurde. Eine Zeugin verständige kurz nach 15 Uhr die Polizei, nachdem sie selbst von einem grauen Skoda zwischen den Anschlussstellen Ettlingen und Karlsruhe-Süd rechts überholt wurde. Danach scherte der Skoda unmittelbar vor der Anruferin ein, sodass sie stark bremsen musste, um einen Verkehrsunfall zu vermeiden. Die Skoda-Fahrerin setzte ihre Fahrt in Richtung Heidelberg fort und konnte noch von der Zeugin beobachtet werden, wie sie mehreren anderen PKWs dicht auffuhr und diese teilweise über den Standstreifen überholte. Durch eine sofort eingeleitete Fahndung konnte das Fahrzeug durch Polizistinnen und Polizisten der Autobahnpolizei Walldorf auf der A5 festgestellt und schließlich auf einem Mitfahrerparkplatz in Dossenheim kontrolliert werden. Die 40-jährige Tatverdächtige muss nun mit einem Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung rechnen. Sofern weitere Personen durch die Fahrweise der Skoda-Fahrerin gefährdet wurden oder Zeugen das Fahrverhalten beobachtet haben, werden diese gebeten, sich mit der Autobahnpolizei Walldorf unter 06227/35826-0 oder dem Autobahnpolizeirevier Karlsruhe unter 0721/94484-0 in Verbindung zu setzen.

