Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg - Unfallflucht - Polizei sucht Zeugen -

Heidelberg (ots)

In der Zeit vom 11.02.2022, 20.00 Uhr und dem 12.02.2022, 08.00 Uhr, wurde ein im Waldweg in Heidelberg geparkter BMW durch einen Verkehrsunfall beschädigt. Der bislang unbekannte Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Als der Fahrzeugbesitzer am Morgen des 12.02.2022 zu seinem Pkw kam stellte er einen Schaden auf der rechten Seite der Frontstoßstange fest. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 3.500 Euro.

Zeugen, die auf den Unfall aufmerksam geworden sind und sachdienliche Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Nord, Tel.: 06221/4569-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell