Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Neckarbischofsheim/Rhein-Neckar-Kreis - Verkehrsuntüchtiges Fahrzeug aus dem Verkehr gezogen

Neckarbischofsheim, Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Sonntagmorgen, 13.02.2022, gegen 04.00 Uhr, fiel einem Verkehrsteilnehmer auf der B 37 in Fahrtrichtung Heidelberg ein Fahrzeug auf, dessen Anhänger während der Fahrt einen deutlichen Funkenschlag erzeugte. Als das Fahrzeug anschließend durch Polizeibeamte des Polizeireviers Sinsheim einer Kontrolle unterzogen werden konnte, wurde festgestellt, dass der Anhänger aufgrund eines platten Reifens auf dem Boden schliff und es daher zum Funkenflug kam. Darüber hinaus war kein amtliches Kennzeichen an dem Anhänger angebracht und für das Zugfahrzeug bestand eine Betriebsuntersagung. Durch die Beamten wurde die Weiterfahrt daraufhin untersagt und der Anhänger und das Zugfahrzeug wurden abgeschleppt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell