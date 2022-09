Polizeiinspektion Schwerin

POL-SN: Fahrerflucht nach Unfall mit Verletztem

Schwerin (ots)

Montagmorgen kam es in Schwerin Lankow zu einem Unfall, bei dem ein 52-Jähriger mit seinem Rad stürzte und aufgrund seiner Verletzungen in ein Klinikum behandelt werden musste. Ein beteiligter Autofahrer ist flüchtig. Laut ersten Erkenntnissen sei der Autofahrer aus einer Grundstücksausfahrt gekommen, als der 52-Radfahrer den Neumühler Weg in Lankow befuhr. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, habe der Radfahrer stark gebremst, stürzte und verletzte sich an der Schulter. Der Autofahrer habe ohne weitere Veranlassung den Unfallort gegen 07:05 Uhr verlassen. Die Polizei hat den Unfall vor Ort aufgenommen und leitet nun Ermittlungen zum Autofahrer und zur Unfallursache ein. Zeugen des Geschehens werden gebeten sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 0385/5180-2224 zu melden.

