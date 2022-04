BPOL-HH: Mit 4,15 Promille ohne Fahrkarte in der S-Bahn - Haftbefehl vollstreckt

Hamburg (ots) - Getreu dem Motto "Wir helfen den Helfer/innen" bietet Deutschlands größte Fernschule, das ILS in Hamburg, denjenigen Menschen, die sich unter anderem für aus der Ukraine geflüchtete Menschen einsetzen, aktuell eine Gratis-Fortbildung an. 50 Stipendien für den Fernlehrgang "Flüchtlings- und Integrationshelfer/in" vergibt das ILS bis Ende Mai 2022 an Menschen, die sich in der Flüchtlingshilfe ...

mehr