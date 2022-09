POL-SN: 42-jähriger Verkehrssünder gestellt

Schwerin (ots) - Am gestrigen Abend gegen 21.00 Uhr wurde eine 63-jährige Frau aus Thüringen bei einem Verkehrsunfall in Schwerin leicht verletzt. Die Deutsche befuhr mit ihrem Fahrrad den Großparkplatz der Sport- und Kongreßhalle an der Wittenburger Straße und stieß dort mit dem Wagen eines 32-jährigen Mannes aus dem Kreis Nordwestmecklenburg zusammen. Durch ...

