POL-PDNW: Körperverletzung, Sachbeschädigung und Beleidigung auf der Kerwe

Großkarlbach und Hettenleidelheim (ots) - In der Nacht von Samstag auf Sonntag (24./25.09.22) wurde um Mitternacht eine 26 Jahre alte Autofahrerin in der Gerolsheimer Hauptstraße kontrolliert. Im Rahmen dieser Verkehrskontrolle konnte Alkoholgeruch bei der jungen Frau festgestellt werden. Das Ergebnis des Atemalkoholtests ergab einen Wert, der die Entnahme einer Blutprobe erforderlich machte. Außerdem folgte die Sicherstellung des Führerscheines. Gegen 12:20 Uhr am ...

mehr