Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: POL-PDWN: Sachbeschädigungen an PKW - Zeugen gesucht

Haßloch (ots)

In der Nacht vom 24.09.2022 auf den 25.09.2022 hat ein bislang unbekannter Täter zwei in der Richard-Wagner-Straße in Haßloch abgestellte Autos beschädigt. Bei den Autos handelt es sich um einen roten Peugeot und einen blauen Seat. Durch den Täter wurden jeweils ein Außenspiegel abgetreten.

Zeugen der Tat werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Haßloch in Verbindung zu setzen.

