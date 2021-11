Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Bewaffneter Täter überfällt Kiosk - Polizei sucht Zeugen

Wolfsburg (ots)

Helmstedt, Neumärker Straße

21.11.2021, 20.20 Uhr

Am Sonntagabend wurde ein Kiosk in der Neumärker Straße in Helmstedt von einem unbekannten Täter überfallen. Unter Vorhalt einer Waffe zwang der maskierte Räuber einen Angestellten zur Herausgabe von Bargeld. Im Anschluss floh der Täter in Richtung Innenstadt. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ergebnislos.

Der maskierte Täter betrat am Sonntagabend den Kiosk durch die geöffnete Tür. Mit einer Waffe in der Hand bedrohte er den Angestellten und forderte ihn auf, die Kasse zu öffnen. Dies tat der geschockte Angestellte und händigte dem Täter das Bargeld aus. Damit rannte der Unbekannte aus dem Kiosk und floh er mit weiterhin aufgesetzter Kapuze in Richtung Stobenstraße. Dort verlor sich seine Spur. Der Räuber war etwa 25 bis 30 Jahre und geschätzt 175 Zentimeter groß. Bekleidet war er mit einem dunklen Hoodie, einer helleren Hose und dunklen Turnschuhen.

Die Ermittler des 2. Fachkommissariates in Wolfsburg hoffen auf Zeugen, die den Täter vor oder nach der Tat in der Nähe des Tatortes gesehen haben. Hinweise bitte unter der Telefonnummer 05361/4646-0.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell