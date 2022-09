POL-PDNW: Gerolsheimer Kerwe - Streitsuchender beleidigt Besucher und Polizeibeamte

Grünstadt (ots) - In der Nacht von Freitag den 23.09.2022 auf Samstag den 24.09.2022 kam es in der Uhlandstraße Ecke Pfortmüllerstraße in Grünstadt zu einem Aufbruch eines aufgestellten Zigarettenautomaten. Unbekannter Täter hebelte den Automaten auf und entnahm die Geldkassette mit derzeit unbekanntem Inhalt. Ob Zigarettenpackungen entwendet wurden, muss noch geklärt werden. Zeugen werden gebeten, Beobachtungen in ...

