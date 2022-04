POL-NI: Stöckse - Mülltonne umgefahren und geflüchtet - Zeugenaufruf der Polizei

Nienburg (ots) - (KEM) Bislang unbekannte Täter sind in der Zeit von Donnerstag auf Freitag, 07.-08.04.2022, in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Vornhäger Straße in Stadthagen eingebrochen. Die Polizei sucht Zeugen. Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen gelangten der/die Täter/in zwischen ca. 22.00 Uhr und 03.00 Uhr auf den Balkon an der rückwärtigen Gebäudeseite und hebelten die Terrassentür zu ...

