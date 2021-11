Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Pkw ohne Fahrerlaubnis geführt

Ilmenau (ots)

Am Samstagabend gegen 21:40 Uhr fiel den Polizeibeamten der PI Arnstadt-Ilmenau ein Pkw BMW in der Weimarer Straße in Ilmenau auf, welchen sie nach kurzer Zeit anhalten und kontrollieren konnten. Hierbei konnte der 31-jährige Fahrzeugführer keine Führerschein vorzeigen. Nach eingehender Befragungen gab der BMW-Fahrer zu, nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Dies bestätigte auch die Abfrage im polizelichen Auskunftssystem. Die Weiterfahrt wurde unterbunden, der Fahrzeugschlüssel sichergestellt und eine Anzeige gegen den jungen Mann wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis gefertigt. (dl)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell