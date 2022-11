Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Eingebogen und aufgeprallt

Stadtlohn (ots)

Unfallort: Stadtlohn, Breul; Unfallzeit: 15.11.2022, 07.45 Uhr;

Eine Autofahrerin hat sich am Dienstag in Stadtlohn leichte Verletzungen zugezogen. Die 36 Jahre alte Frau wollte gegen 07.45 Uhr von der Hegelstraße nach links in die bevorrechtigte Straße Breul in Richtung Stadtmitte einbiegen. Dort prallte die Stadtlohnerin mit ihrem Auto auf den Wagen eines 58-Jährigen - der Fahrer aus Stadtlohn hatte verkehrsbedingt angehalten. Die Leichtverletzte kam per Rettungswagen in ein Krankenhaus. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 8.000 Euro. (to)

