Polizei Hamburg

POL-HH: 220121-5. Überfall auf Pizzaboten in Hamburg-Rahlstedt - Zeugenaufruf

Hamburg (ots)

Tatzeit: 20.01.2022, 22:10 Uhr

Tatort: Hamburg-Rahlstedt, Massower Weg

Zwei bislang unbekannte Täter haben gestern Abend einen Pizzaboten in Hamburg-Rahlstedt überfallen. Die Polizei bitte die Bevölkerung um Mithilfe.

Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen wurde der 62-jährige Pizzafahrer mit einer offenbar fingierten Bestellung zum Tatort beordert, wo er von den Empfängern bereits auf der Straße erwartet wurde. Nachdem der 62-Jährige die bestellten Pizzabrötchen an die Männer übergeben hatte, bedrohte einer von ihnen den Boten mit einer Schusswaffe und forderte die Herausgabe seiner Geldbörse. Der Geschädigte verweigerte dies, woraufhin einer der Täter ihm ins Gesicht schlug. Als der Überfallene laut um Hilfe rufend weglief, flüchteten auch die Räuber mit den Pizzabrötchen in Richtung des nahegelegenen Wanderwegs "Am Oldenfelder Graben".

Der Überfallene wurde durch die Tat leicht verletzt, eine ärztliche Behandlung war aber nicht notwendig.

Die Täter werden wie folgt beschrieben:

1. Waffenträger:

- männlich - 185 -190 cm groß - 20 - 25 Jahre alt - schlanke Figur - vermutlich Deutscher - dunkel gekleidet mit Kapuze, schwarzer Mund-Nasen-Schutz

2.

- männlich - 165-175 cm groß - 20 - 25 Jahre alt - vermutlich Deutscher - dunkel gekleidet mit Kapuze, schwarzer Mund-Nasen-Schutz

Die Ermittlungen werden bei der örtlich zuständigen Fachdienststelle für Raubdelikte (LKA 154) geführt und dauern an.

Hinweise bitte unter der Rufnummer 040/4286-56789 an das Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder an jede Polizeidienststelle.

Ka.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell