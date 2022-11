Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt/Rhede - Farbschmierereien sorgen für Unruhe an Schulen

Polizei sieht keine ernsthafte Bedrohung

Bocholt/Rhede (ots)

Tatorte: Rhede, Gesamtschule; Bocholt, Overbergschule

Am Montag, dem 14.11.22, wurden im Toilettenbereich der Rheder Gesamtschule Farbschmierereien festgestellt. Da der Schriftzug eine Warnung vor einem angeblichen Amoklauf im Laufe der aktuellen Woche enthielt, wurde die Polizei hinzugezogen.

Das Ermittlungsergebnis ist eindeutig: Es liegen keine Hinweise auf eine ernsthafte Bedrohung vor. Der Schulbetrieb ist nicht gefährdet.

Die Polizei ist dennoch vor Ort präsent, um als Ansprechpartner zur Verfügung zu stehen. Aber auch, um auf die teilweise immer noch vorhandenen Sorgen von Schülern und Eltern entsprechend zu reagieren.

Am Dienstag, dem 15.11.22, trug sich ein ähnliches Geschehen an der Overbergschule an der Don-Bosco-Straße in Bocholt zu. Auch dort ergaben die Ermittlungen keine Hinweise auf eine ernsthafte Bedrohung. Zudem konnte bereits am Dienstag ein Tatverdächtiger ermittelt werden. Der 15-jährige Bocholter, Schüler der Overbergschule, ist nicht geständig. Er wurde nach seiner Vernehmung und weiteren kriminalpolizeilichen Maßnahmen in die Obhut seiner Erziehungsberechtigten übergeben. (fr)

