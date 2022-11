POL-BOR: Borken - Betrunkener Autofahrer verweigert Blutprobeentnahme

Borken (ots) - Tatort: Borken, Kornmarkt; Tatzeit: 15.11.2022, 02.35 Uhr; Schmuck im Wert von mehreren Zehntausend Euro erbeutet haben Unbekannte bei einem Einbruch in ein Juweliergeschäft in Borken. Zu dem Geschehen am Kornmarkt kam es in der Nacht zum Dienstag, gegen 02.35 Uhr. Um in das Geschäft zu gelangen, brachen die Täter die Eingangstür auf. Im Inneren schlugen sie Ausstellungsvitrinen ein. Zwei dunkel ...

