Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Südlohn - Geschädigter nach Unfall gesucht

Südlohn (ots)

Unfallort: Südlohn, Bahnhofstraße, Parkplatz eines Modegeschäftes; Unfallzeit: 07.11.2022, ca. 11.40 Uhr; Am Montag, dem 07.11.2022, fuhr eine 84 Jahre alte Autofahrerin aus Südlohn gegen 11.40 Uhr beim Ausparken auf dem Parkplatz eines Modehauses an der Bahnhofstraße gegen einen anderen Pkw. Zunächst stellte sie keine Beschädigungen an ihrem Pkw fest und informierte auch nicht die Polizei. Eine Woche später, der Pkw war seitdem nicht mehr benutzt worden, stellte sie bei einer erneuten Nachschau einen Schaden an ihrem Pkw im Bereich der Anstoßstelle fest. Daraufhin gab sie den Vorfall bei der Polizei zu Protokoll. Der oder die Geschädigte wird gebeten, sich beim Verkehrskommissariat in Ahaus (02561) 9260 zu melden.

