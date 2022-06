Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Auto erfasst Radfahrerin beim Abbiegevorgang - Polizei sucht Zeugen eines tödlichen Verkehrsunfalls

Meerbusch (ots)

Ein Verkehrsunfall mit schwerwiegenden Folgen ereignete sich am Montag (20.06.), um kurz nach 18 Uhr, an der Düsseldorfer Straße in Meerbusch-Büderich. Zeugen verständigten den Notruf und schilderten einen Zusammenstoß zwischen einem Auto und einer Radfahrerin.

Streifenbeamte, die schnell vor Ort waren leisteten zusammen mit Passanten erste Hilfe bei der offenbar schwerstverletzten Radfahrerin bis die ebenfalls alarmierten Rettungskräfte eintrafen.

Spuren auf der Fahrbahn zeugten davon, dass es offenbar im Bereich der Fußgängerfurt zwischen der Lortzingstraße und der Straße "Im Bachgrund" zum Zusammenstoß der 79-jährigen Radfahrerin und dem Pkw eines 84 Jährigen gekommen war, der beabsichtigte, in die Düsseldorfer Straße nach rechts abzubiegen.

Die Fahrradfahrerin hatte Kopfverletzungen erlitten, die den Transport in eine Klinik notwendig machten.

Für die Dauer der Rettungsmaßnahmen und Unfallaufnahme sperrte die Polizei die Düsseldorfer Straße vom Kreuzungsbereich der Straßen Im Bachgrund / Lortzingstraße bis hin zur Poststraße.

Am Dienstag (21.06.) erreichte die Polizei die traurige Nachricht, dass die Seniorin aufgrund der Schwere ihrer Verletzungen im Krankenhaus verstarb.

Derzeit dauern die Ermittlungen des Verkehrskommissariats der Polizei an.

Aufgrund der Zeit und Örtlichkeit des Unfalls gehen die Ermittler davon aus, dass möglicherweise Passanten, Anwohner oder andere Verkehrsteilnehmer Zeugen des Unfalls wurden, die bis dato nicht zum Geschehen befragt werden konnten, diese werden dringend gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell