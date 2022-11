Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Viele Elektrogeräte aus Betrieb gestohlen

Borken (ots)

Tatort: Borken, Max-Planck-Straße; Tatzeit: 15.11.2022, 03.00 Uhr;

Zahlreiche Werkzeuge stellen die Beute eines Einbruchs in Borken dar: Unbekannte waren in der Nacht zum Dienstag gewaltsam in das Gebäude einer Firma an der Max-Planck-Straße eingedrungen. Sie entwendeten unter anderem zwölf Akkuschrauber, drei Handoberfräsen, eine Unterflursäge, 15 Akkus, eine Absaughaube, mehrere Schleifgeräte und einen Staubsauger sowie mehrere Sägen, Fräser und weitere Elektrogeräte. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell