POL-PDLU: Speyer - Widerstand gegen Polizeibeamte

Speyer (ots) - Im Zeitraum vom 26.03.2022, 20:00 Uhr, bis zum 28.03.2022, 15:00 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter Zutritt zu einem leerstehenden Einfamilienhaus im Pappelweg in Speyer-Nord, indem sie ein Kellerfenster aufbrachen. Im Inneren erbeuteten sie eine ältere Spiegelreflexkamera der Marke Canon sowie mehrere Flaschen alten Schnaps. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 600 Euro und Diebstahlsschaden in ...

