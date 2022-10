Polizei Hagen

POL-HA: Mit 0,78 Promille in Verkehrsunfall verwickelt - 41-jähriger Autofahrer muss Blutprobe abgeben

Hagen-Altenhagen (ots)

Bei der Aufnahme eines Verkehrsunfalls schlug am Samstagabend (08.10.2022) in Altenhagen bei einem der Unfallbeteiligten das Alkoholtestgerät an. Der 41-Jährige war, gegen 18.50 Uhr, mit seinem schwarzen Mercedes auf der Boeler Straße unterwegs. Er fuhr in Richtung der Hagener Innenstadt und bremste auf Höhe eines Supermarktes plötzlich stark ab, um über die dort auf der Fahrbahn eingezeichnete Sperrfläche zu wenden. Der hinter ihm fahrende 36-Jährige konnte seinen Seat nicht mehr rechtzeitig zum Stillstand bringen. Es kam zur Kollision der beiden Autos, in deren Folge beide Männer unverletzt blieben. Während der Unfallaufnahme bemerkten die Polizisten, dass die Augen des 41-Jährigen gerötet waren und er beim Gehen schwankte. Ein Alkoholtest zeigte einen Wert von 0,78 Promille an. Die Beamten ordneten eine Blutprobe an und stellten den Führerschein des Mannes sicher. Außerdem zeigten sie ihn wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs an. Das Verkehrskommissariat übernimmt die weiteren Ermittlungen. (sen)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell