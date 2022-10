Polizei Hagen

POL-HA: Verstärkte Verkehrskontrollen im Bahnhofsbereich

Hagen (ots)

Am Freitag (07.10.2022) führt die Polizei Hagen verstärkte Verkehrskontrollen im Bereich des Hauptbahnhofes durch. Auch das Ordnungsamt der Stadt beteiligte sich an dem Einsatz. Die Beamten richteten mehrere Kontrollstellen ein. Insgesamt stoppten sie 66 Fahrzeuge sowie 22 Fußgänger. Dabei wurden 98 Verstöße geahndet. Unter anderem nutzten fünf Fahrzeugführer ihr Handy am Steuer, drei Personen waren nicht angeschnallt, 17 Fußgänger liefen an einer Ampel bei rot über die Straße. Die Polizei fertigte darüber hinaus vier Strafanzeigen - davon handelte es sich bei dreien um Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz. Durch das Ordnungsamt konnten 64 Parkverstöße geahndet werden. Weitere Kontrollen dieser Art sind geplant. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell