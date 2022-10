Polizei Hagen

POL-HA: Jugendlicher stürzt mit Motorrad und verletzt sich leicht

Hagen-Boele (ots)

Ein 17-Jähriger stürzte am Freitag (07.10.2022) gegen 17 Uhr mit seiner Yamaha und zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Der Hagener wollte von der Louise-Schröder-Straße auf die Letterhausstraße einbiegen, als er aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Er rutschte beim Abbiegen und stürzte zu Boden. Eine Rettungswagenbesatzung brachte den Minderjährigen in ein Krankenhaus. Der Schaden an dem Motorrad liegt bei rund 1.000 Euro. (arn)

