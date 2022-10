POL-HA: Streitschlichter wird von Kindern mit einer Metallstange angegriffen

Hagen-Mitte (ots) - Am Donnerstagabend (06.10.2022) nahmen Polizeibeamte in einem Bekleidungsgeschäft in der Innenstadt einen 46-jährigen Einbrecher fest, der zuvor vom Diensthund aufgespürt und gestellt wurde. Gegen 21.45 Uhr alarmierte ein 59-jähriger Mitarbeiter des Schwenke-Zentrums in der Elberfelder Straße die Polizei, als er in einem Bekleidungsgeschäft einen Mann erblickte, der sich dort unberechtigter Weise ...

