POL-HA: Mann mit Pfefferspray eingesprüht und leicht verletzt

Hagen-Mitte (ots)

Auf dem Berliner Platz griff eine Frau am Freitag (07.10.2022) einen 40-Jährigen mit Pfefferspray an. Gegen 22 Uhr hielt sich der Mann mit zwei weiteren Bekannten im Bereich des Bahnhofs an den Sitzgelegenheiten auf. Zunächst kam es zu einer verbalen Auseinandersetzung mit einem anderen Mann und der Täterin. Plötzlich sie die unbekannte Frau auf den 40-Jährigen zugekommen und habe ihm in das Gesicht gesprüht. Sie entfernte sich anschließend in Richtung der Straße Am Hauptbahnhof.

Der unbekannte Mann sei ca. 190cm groß und etwa 40-50 Jahre alt gewesen. Er hatte eine korpulente Figur, kurze schwarze Haare und trug schwarze Kleidung. Die unbekannte Frau, die den 40-Jährigen mit Pfefferspray angegriffen habe, sei ebenfalls etwa 190cm groß, hatte eine kräftige Statur, schwarze lange Haare und trug schwarze Kleidung.

Der leicht verletzte 40-Jährige hatte bei Eintreffen der Polizei einen Atemalkoholwert von rund 1,6 Promille. Die Beamten fahndeten im Nahbereich nach den flüchtigen Personen, konnten diese jedoch nicht mehr antreffen. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung. Weitere Zeugen des Vorfalls oder Personen, die Angaben zur Identität der Täterin oder ihres Begleiters machen können, werden gebeten sich unter der Rufnummer 02331 - 986 2066 zu melden. (arn)

