POL-PPRP: (Ludwigshafen - Nord) - Trunkenheitsfahrt mit gescheitertem Fluchtversuch

Ludwigshafen (ots) - Am Freitag, den 02.09.2022, kam es gegen 14:50 Uhr in der Heinigstraße Kreuzung Kaiser-Wilhelm-Straße in Ludwigshafen am Rhein zu einem Auffahrunfall mit Personenschaden. Beide Unfallbeteiligten sowie ein neutraler Zeuge gaben den Polizeibeamten im Rahmen der Unfallaufnahme gegenüber an, von einem bislang flüchtigen Verkehrsteilnehmer mit einem weißen Kleinwagen, welcher ebenfalls die ...

