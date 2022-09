Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: (Ludwigshafen-Mitte) - Verkehrsunfallflucht

Ludwigshafen (ots)

Am Freitag, den 02.09.2022, kam es gegen 14:50 Uhr in der Heinigstraße Kreuzung Kaiser-Wilhelm-Straße in Ludwigshafen am Rhein zu einem Auffahrunfall mit Personenschaden. Beide Unfallbeteiligten sowie ein neutraler Zeuge gaben den Polizeibeamten im Rahmen der Unfallaufnahme gegenüber an, von einem bislang flüchtigen Verkehrsteilnehmer mit einem weißen Kleinwagen, welcher ebenfalls die Heinigstraße in Fahrtrichtung Pasadenaallee befuhr, im Rahmen eines Überholvorgangs von rechts geschnitten worden zu sein, was erst die Gefahrenbremsung und daraus resultierend den Auffahrunfall auslöste. Der männliche Unfallverursacher wäre anschließend unbehelligter Dinge davongefahren, ohne die Feststellung seiner Personalien zu ermöglichen. Aufgrund dessen hat die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 ein Strafverfahren wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort sowie aufgrund des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet.

Weitere Zeugen werden gebeten mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 Kontakt aufzunehmen, Tel. 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell