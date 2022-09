Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: WhatsApp-Betrug

Ludwigshafen (ots)

Am Donnerstag wurden der Polizei Ludwigshafen zwei Fälle von WhatsApp Betrug gemeldet.

Am Donnerstagmittag erhielt eine 76-jährige Ludwigshafenerin eine WhatsApp-Nachricht von ihrer vermeintlichen Tochter. Unter dem Vorwand, dass ihr altes Handy kaputt gegangen sei, wurde die Seniorin dazu gebracht für ihre falsche Tochter eine Überweisung in Höhe von rund 2.500 Euro vorzunehmen. Als die Seniorin eine weitere Überweisung vornehmen sollte, schöpfte sie Verdacht und rief ihre richtige Tochter unter der alten bekannten Nummer an. So konnte der Betrug aufgedeckt und weiterer Schaden verhindert werden.

Am Donnerstagnachmittag erhielt eine 65-jährige Ludwigshafenerin ebenfalls solche WhatsApp-Nachrichten. Dank der Warnung ihrer echten Tochter fiel der Betrugsversuch hier jedoch sofort auf und es entstand ihr kein Schaden.

Beachten Sie die Tipps Ihrer Polizei, um sich vor Betrug zu schützen:

-Wenn Sie von Ihnen bekannten Personen unter einer unbekannten Nummer kontaktiert werden, speichern Sie die Nummer nicht automatisch ab.

-Fragen Sie bei der Ihnen bekannten Person unter der alten Nummer nach.

-Geldüberweisungen über WhatsApp und andere Messenger sollten immer misstrauisch machen und überprüft werden.

-Achten Sie auf die Sicherheitseinstellungen Ihres verwendeten Nachrichtendienstes.

-Informieren Sie Ihre Angehörigen und Bekannten über diese Betrugsmasche, um auch Sie zu schützen.

Auf der Internet-Seite www.polizei-beratung.de finden Sie umfangreiche Informationen zu diesem Thema.

Über die Hotline 0621 963 - 1515 können sich Senioren auch telefonisch über Betrugsdelikte informieren.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell