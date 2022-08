Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mit geparktem LKW kollidiert

Stuttgart-Plieningen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Montagmorgen (01.08.2022) auf der Mittleren Filderstraße, ist ein 32 Jahre alter Mann schwer verletzt worden. Ein 60 Jahre alter LKW-Fahrer und sein 32 Jahre alter Beifahrer waren gegen 06.00 Uhr auf der Mittleren Filderstraße in Fahrtrichtung Degerloch unterwegs. Kurz nach der Dreifelderstraße kam der 60-Jährige aus noch ungeklärter Ursache leicht nach rechts von der Fahrbahn ab und streifte einen am Straßenrand geparkten LKW. Hierbei erlitt der 32-jährige Beifahrer schwere Verletzungen. Alarmierte Kräfte der Feuerwehr befreiten den Mann aus dem Fahrzeug, anschließend brachten Rettungskräfte ihn zur ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus. Der Fahrer blieb unverletzt. Durch die Kollision war der LKW des 60-Jährigen nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von zirka 100.000 Euro. Während der Unfallaufnahme wurde die Mittlere Filderstraße von 06.00 Uhr bis 10.20 Uhr komplett gesperrt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell