Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Kind belästigt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Ein unbekannter Mann hat ein elfjähriges Mädchen am Sonntagnachmittag (31.07.2022) an der Haltestelle Hallschlag sexuell belästigt. Die Elfjährige saß gegen 16.00 Uhr an der Bushaltestelle, als der Unbekannte zu ihr kam, den Reißverschluss seiner Hose öffnete, sein Glied herausholte und es ihr mehrfach zeigte. Dabei verdeckte er seinen Schritt jedes Mal, wenn eine weitere Person an den beiden vorbeikam. Erst als das Mädchen andere Passanten um Hilfe bat, ergriff der Mann die Flucht. Bei dem Unbekannten soll es sich um einen etwa 30 Jahre alten und 170 Zentimeter großen, dunkelhäutigen Mann handeln. Er war dünn, hatte kurze dunkle Haare sowie ein Augenbrauenpiercing und trug eine lange Jeans. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei den Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei zu melden.

