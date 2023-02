Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 09.02.2023 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Lauda-Königshofen: Am Geburtstag unter Drogeneinfluss unterwegs Ein 20-Jähriger muss mit einer Anzeige rechnen, nachdem er am Mittwoch unter dem Einfluss von Amphetamin mit seinem Fahrrad in Lauda-Königshofen unterwegs war. Der Mann befuhr mit seinem Zweirad den Gehweg der Gewerbestraße, als er von der Polizei kontrolliert wurde. Zu diesem Zeitpunkt stand er sichtbar unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln und hatte Pulverantragungen an seinen Nasenhöhlen. Er händigte ein Tütchen mit Amphetamin aus und teilte mit, dass er vor Fahrtantritt davon konsumierte, um seinen Geburtstag zu feiern. Daher musste der 20-Jährige mit zur Blutentnahme kommen. Es folgt neben einer Anzeige auch eine Mitteilung an die Fahrerlaubnisbehörde.

Niederstetten-Ermershausen: Illegale Entsorgung eines toten Schafes

Am Dienstag wurde in der Nähe von Niederstetten-Ermershausen ein widerrechtlich entsorgtes, totes Schaf im Wald aufgefunden. Ein bislang Unbekannter entledigte sich höchstens ein bis zwei Tage zuvor des weiblichen, erwachsenen Tieres, indem er es vermutlich im Staatswald auf den Forstweg "Stockholzweg" warf. Das Schaf wies keine erkennbaren Verletzungen auf und hatte noch Stroh am dichten Fell. Es hatte außerdem Blutantragungen am Kopf. Zu dem Ablagerungsort, der im Jagdrevier Stockholz-Ost liegt, gelangt man über die Verbindungsstraße zwischen Zollhaus und Ermershausen. Der Täter verstieß gegen die Ablieferungspflicht gem. § 9 des Tier Nebenprodukte Gesetzes und verhielt sich demnach ordnungswidrig. Wer kann Hinweise auf den Entsorger geben? Wer hat verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Hinweise nimmt die Polizei Tauberbischofsheim, Fachbereich Gewerbe und Umwelt, unter der Telefonnummer 09341 810, entgegen.

Tauberbischofsheim: 60 km/h zu schnell unterwegs

Der Tagesschnellste bei einer Laserkontrolle am Mittwochnachmittag bei Tauberbischofsheim war ein 30-Jähriger mit seinem Skoda. Der Mann befuhr gegen 14.45 Uhr die B 290 von Tauberbischofsheim in Richtung Lauda. Die Beamten, die sich auf einem Parkplatz neben der Bundesstraße mit ihrem Lasermessgerät aufgestellt hatten, konnten einen Wert von 165 km/h ablesen. Da die erlaubte Höchstgeschwindigkeit an dieser Stelle 100 km/h beträgt, wurde der Raser von weiteren Polizisten kurz vor dem Bahnhof Gerlachsheim einer Kontrolle unterzogen. Ihm wird nach Abzug der Toleranz eine Geschwindigkeitsüberschreitung von 60 km/h vorgeworfen. Der 30-Jährige muss nun mit einer Geldstrafe, Punkten im Fahrerlaubnisregister und einem Fahrverbot rechnen.

