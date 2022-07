Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Radfahrer an Ampel erfasst

Recklinghausen (ots)

An der Kreuzung Rhader Straße/Wulfener Straße sind am Mittwochnachmittag ein Auto- und ein Radfahrer zusammengestoßen. Der 80-jährige Pedelec-Fahrer wurde dabei leicht verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte der 27-jährige Autofahrer aus Marl gegen 15.25 Uhr von der Wulfener Straße nach links auf die Rhader Straße abbiegen. Dabei erfasste er den 80-jährigen Radfahrer aus Dorsten, der gerade die Straße an der Ampel überqueren wollte. Ein Rettungswagen wurde nicht benötigt. Der Sachschaden wird auf 1.800 Euro geschätzt.

