Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Versuchter Einbruch in Gartenlaube (25./26.05.2022)

Singen (ots)

Ein unbekannter Täter hat in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag versucht in eine Gartenlaube einer Kleingartenanlage auf der Fridinger Straße einzubrechen. Der Unbekannte beschädigte dabei den Schließzylinder des Türschlosses der Gartenhütte, gelangte jedoch nicht in das Innere. Personen, denen im Zeitraum von Mittwochabend, 21 Uhr, bis Donnerstagmorgen, 10 Uhr, Verdächtiges im Bereich der Kleingartenanlage aufgefallen ist, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Singen, Tel. 07731 888-0, zu melden.

