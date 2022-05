Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell, Lkr. Konstanz) Auffahrunfall mit hohem Sachschaden (25.05.2022)

Radolfzell (ots)

Insgesamt rund 10.000 Euro Blechschaden ist die Folge eines Unfalls, der am Mittwochabend auf der Zeppelinstraße passiert ist. Ein 51 Jahre alter Mann mit einem Passat fuhr auf der Zeppelinstraße in Richtung Kreisverkehr. Auf Höhe eines Einkaufsmarktes hielt der 51-Jährige an, um einer 49-jährigen Frau das Queren der Straße zu ermöglichen. Dies erkannte ein hinter dem Passat fahrender 45-jähriger Mann mit einem Audi zu spät und fuhr in das Heck stehenden Autos. Durch den Aufprall wurde der Passat nach vorne geschoben und stieß gegen die gerade über die Straße gehende 49-Jährige. Diese stürzte, verletzte sich jedoch nicht. Am Audi entstand Sachschaden in Höhe von rund 6.000 Euro. Den Schaden am Passat schätzte die Polizei auf rund 4.000 Euro. Um den nicht mehr fahrbereiten Audi kümmerte sich ein Abschleppdienst.

