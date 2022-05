POL-PPWP: Starkstromkabel gestohlen

Kaiserslautern (ots) - Unbekannte Täter haben an einem Toyota die Heckscheibe beschädigt. Der Besitzer meldete die Sachbeschädigung am Mittwoch der Polizei. Der Besitzer hatte den Wagen am Sonntag in der Parkstraße in Höhe der Hausnummer 45 abgestellt. Als er am Dienstag an seinem Wagen vorbeigelaufen ist, hatte dieser noch keine Beschädigung. Die Tatzeit liegt also zwischen Dienstag 20 Uhr und Mittwoch 10:15 Uhr. ...

