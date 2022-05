Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Heckscheibe eingeschlagen

Kaiserslautern (ots)

Unbekannte Täter haben an einem Toyota die Heckscheibe beschädigt. Der Besitzer meldete die Sachbeschädigung am Mittwoch der Polizei. Der Besitzer hatte den Wagen am Sonntag in der Parkstraße in Höhe der Hausnummer 45 abgestellt. Als er am Dienstag an seinem Wagen vorbeigelaufen ist, hatte dieser noch keine Beschädigung. Die Tatzeit liegt also zwischen Dienstag 20 Uhr und Mittwoch 10:15 Uhr. Zeugen, die Hinweise auf mögliche Täter geben können, oder denen im Zusammenhang mit der Sachbeschädigung sonst etwas Verdächtiges aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2250 mit der Polizeiinspektion 2 in Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |elz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell