Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Bei Kontrollen Drogen sichergestellt

Kaiserslautern (ots)

Die Polizei hat am Dienstag in der Innenstadt Kontrollen durchgeführt und dabei Drogen sichergestellt. Rund um den Willy-Brandt-Platz überprüften die Beamten am späten Nachmittag mehrere Personen. Fünf Mal fanden sie Rauschgift. Als die Polizisten an eine Gruppe herantraten, gab ein 19-Jähriger Fersengeld. Er flüchtete vor den Beamten, die den Mann schnell einholten. In einer Hosentasche fanden die Einsatzkräfte Cannabis. Auch bei zwei 15-jährigen Frauen wurden die Beamten fündig. Im weiteren Verlauf der Kontrollen gerieten ein 22- und ein 29-Jähriger in den Fokus der Beamten. Sie hatten Haschisch und Amphetamin einstecken. Gegen die Personen leitete die Polizei Ermittlungsverfahren ein. Die Drogen wurden sichergestellt. |erf

