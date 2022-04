Coesfeld (ots) - Am Donnerstag (28.04.2022) um 17.12 Uhr befährt eine 40-jährige Sendenerin mit ihrem Auto einen Wirtschaftsweg und will die L551 überqueren. Dabei übersieht sie eine von links kommende 40-jährige Nottulnerin, die die L551 von Bösensell in Rtg. Appelhülsen befährt. Es kommt zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. Die Fahrerinnen und die 11-Jährige ...

