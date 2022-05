Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell, Lkr. Konstanz) Radfahrer berühren sich und stürzen (25.05.2022)

Radolfzell (ots)

Zwei Radfahrer sind bei einem Unfall am Mittwochabend in der Nähe des Benzenhofs leicht verletzt worden. Die beiden 43 und 47 Jahre alten Männer fuhren in einer Gruppe mit vier weiteren Radlern auf einem Feldweg. Aus unbekannter Ursache kamen sich die Fahrräder der beiden Männer zu nahe, woraufhin sie stürzten und sich leicht verletzten. Beide Radfahrer trugen einen Helm. Ein Rettungswagen brachte den 47-Jährigen zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. Die beiden Räder blieben unbeschädigt.

