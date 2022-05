POL-HL: HL-Innenstadt / Unbekannte entwenden individuellen Stehtisch

Lübeck (ots) - Am frühen Samstagmorgen, 07.05.2022, ist ein alleinbeteiligter Motorradfahrer bei einem Unfall gestürzt und anschließend durch einen Grundstückszaun gebrochen, wobei er schwer verletzt wurde. Gegen 02.00 Uhr war ein 40-Jähriger mit einer Suzuki in der Fabrikstraße in Richtung Mecklenburger Straße unterwegs. In einer Linkskurve kam der Fahrer dann ...

mehr