Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 13.02.2023 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Wertheim: Dunkler Volvo mit luftleerem Reifen gesucht

Nach einer Verkehrsunfallflucht am Sonntagabend bei Wertheim sucht die Polizei Zeugen. Der Fahrer oder die Fahrerin eines dunklen Volvos befuhr gegen 21.15 Uhr die Kreisstraße 2829 von Vockenrot in Richtung Sachsenhausen. In einer Linkskurve kam er oder sie aus ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab. Im Bankett überfuhr die Person einen Leitpfahl und beschädigte eine Hecke. Hierbei wurde das linke Vorderrad luftleer. Der Unbekannte kam mit seinem Pkw jedoch wieder auf die Fahrbahn zurück und flüchtete. Es entstand Sachschaden in unbekannter Höhe. Zeugen, die Hinweise zum Unfall, dem Fahrer oder der Fahrerin geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09342 91890 beim Polizeirevier Wertheim zu melden.

Tauberbischofsheim: Wegen Stockwurf gegenseitig verletzt

Zwei Personen verletzten sich am Sonntagnachmittag in Tauberbischofsheim bei einem Streit gegenseitig. Ein 52-Jähriger lief gegen 14 Uhr mit seinem Pudel vom Wörtplatz in Richtung der Brückenunterführung "Am Wört". Ein 16-Jähriger befand sich zu diesem Zeitpunkt mit seinem Bruder und seiner Mutter in der Nähe und warf vermutlich einen Stock in Richtung des Hundes. Hierdurch kam es wohl zu einem Streit zwischen dem Jugendlichen und dem Hundebesitzer. Im weiteren Verlauf gab es eine körperliche Auseinandersetzung, bei der der 16-Jährige leicht verletzt und vor Ort behandelt wurde. Der 52-Jährige wurde ebenfalls verletzt und mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen zum genauen Tatablauf dauern an. Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09341 810 beim Polizeirevier Tauberbischofsheim zu melden.

Wertheim: Einbruch in Wohnung

Unbekannte verschafften sich am Samstag Zutritt zu einem Gebäude in Wertheim und durchsuchten mehrere Möbel. Der oder die Täter hebelten wohl zwischen 15.45 Uhr und 21.30 Uhr die Balkontüre des Hauses in der Gustav-Freytag-Straße auf, öffneten mehrere Schränke und warfen die Gegenstände heraus. Nach aktuellem Kenntnisstand wurde jedoch nichts entwendet. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09342 91890 beim Polizeirevier Wertheim zu melden.

Niederstetten: Hakenkreuze auf Rathaus gesprüht

Ein zunächst Unbekannter sprühte am Samstagvormittag zwischen 6.20 Uhr und 8.30 Uhr sieben neongelbe Hakenkreuze auf das Rathaus in Niederstetten. Der Mann beschmutzte außerdem eine Steinmauer zwischen dem Rathaus und einem Wohnhaus in der Albert-Sammt-Straße sowie ein ehemaliges Polizeiwappen und den Schriftzug "Rathaus" am Eingang des Gebäudes. Bei einer Fahndung im Nahbereich konnte ein 31-Jähriger in einer unweit entfernten Bäckerei angetroffen werden. Dabei wurden Farbflecke auf seinem Pullover und an seinen Händen entdeckt. Die Person steht im Verdacht die Taten begangen zu haben und muss nun mit einer Anzeige rechnen. Nach Sicherstellung des Pullovers und Dokumentation der Farbantragungen wurde der Mann auf freien Fuß gesetzt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist aktuell unbekannt. Die Graffitis konnten noch am Samstag durch den Bauhof entfernt werden. Zeugen, die den Mann beobachtet haben oder weitere Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07931 54990 beim Polizeirevier Bad Mergentheim zu melden.

Wertheim-Wartberg: Falsche Polizeibeamten von Zeugin erwischt - Betrug verhindert

Bereits vor der Wohnungstür eines 94-Jährigen in Wertheim-Wartberg befanden sich am Donnerstagmorgen zwei Betrüger, die von einer aufmerksamen Nachbarin erwischt wurden. Der Senior war gerade im Begriff den beiden Personen einen vierstelligen Geldbetrag zu übergeben. Als die Zeugin die Frau und den Mann vor der Wohnung ihres Nachbarn ansprach, teilte die weibliche Person mit, dass sie mit der Enkelin des Geschädigten einen Verkehrsunfall hatte, bei welchem ihr Auto beschädigt wurde und sie sich den Arm gebrochen habe. Mit der Enkelin habe sie sich auf eine Schmerzensgeldzahlung von 5.000 Euro geeinigt, welche sie jetzt beim dem 94-Jährigen abholen wolle. Auf Intervention der Nachbarin verließen die beiden Täter das Gebäude in unbekannte Richtung, ohne das Geld. Die Frau wird als 25 bis 26 Jahre alt, etwa 1,55 Meter groß und schlank beschrieben.Sie trug eine rote Jacke, hatte ihre Kapuze über den Kopf gezogen und ihren Arm verbunden. Der männliche Betrüger wird als 1,80 Meter groß, schlank und etwa 35 Jahre alt mit dunklen kurzen Haaren beschrieben. Er trug eine Jeans sowie eine Weste mit der Aufschrift "Polizei". Das Polizeirevier Wertheim sucht Zeugen, die die beiden Betrüger gesehen haben oder Hinweise zur Tat geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09342 97890 zu melden.

Tauberbischofsheim: Mit Messer in Arm gestochen und Einsatzkräfte beleidigt

Bei einem Streit zwischen zwei Männern am frühen Sonntagmorgen in Tauberbischofsheim stach ein 25-Jähriger mehrmals mit einem Messer in den Oberarm eines 24-Jährigen. Nach der Auseinandersetzung, die gegen 2.15 Uhr in einer Unterkunft für Asylbewerber in der Nils-Bohr-Straße stattfand, flüchtete der Verletzte zum Polizeirevier Tauberbischofsheim. Seine Stichverletzungen wurden später im Krankenhaus behandelt und er konnte noch in der Nacht entlassen werden. Der Täter versteckte sich währenddessen zunächst in der Unterkunft, konnte aber später festgenommen werden. Hier klagte er über Schmerzen, weshalb er von einer Rettungswagenbesatzung behandelt wurde. Im weiteren Verlauf beleidigte der 25-Jährige sowohl die Beamten als auch die Rettungskräfte. Nach einer Behandlung im Krankenhaus wurde er in Gewahrsam genommen und verbrachte die Nacht in einer Zelle des Polizeireviers Tauberbischofsheim. Beide Männer müssen nun mit einer Anzeige rechnen.

Tauberbischofsheim: Mehrere Pkws beschädigt - Zeugen gesucht

Eine unbekannte Person beschädigte am Wochenende mehrere Fahrzeuge in Tauberbischofsheim. Der oder die Unbekannte zerkratzte zwischen 18 Uhr am Freitag und 9 Uhr am Samstag die Beifahrerseiten und Fahrzeughecks von sieben Pkw in der Straße "Am Bild" mit einem Gegenstand. Es entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Bereits im Januar kam es an der Örtlichkeit zu drei Anzeigen bezüglich Sachbeschädigungen. Zeugen, die Hinwiese zu den Taten geben können oder verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09341 810 beim Polizeirevier Tauberbischofsheim zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell