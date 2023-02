POL-HN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heilbronn und des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 13.02.2023

Heilbronn (ots) - Stadt- und Landkreis Heilbronn Talheim: Einbruch in Wohnhaus Im Laufe des Freitags, in der Zeit von 09.20 Uhr bis gegen 20.30 Uhr, brach ein Unbekannter in ein Mehrfamilienhaus in Talheim, In der Wart, ein. Nachdem eine Terrassentür aufgehebelt wurde, durchwühlte der Einbrecher die Wohnung. Er konnte Schmuck sowie zwei hochwertige Damenhandtaschen ...

mehr