POL-OG: Offenburg- Leichtverletzt nach Verkehrsunfall

Baden-Baden (ots) - Am Montag gegen 21 Uhr fand eine aufmerksame Zeugin einen herrenlosen Rucksack in einer S-Bahn auf dem Strecke von Freudenstadt kommend in Richtung Baden-Baden. Bei der Überprüfung des Inhalts durch Beamte des Polizeireviers Baden-Baden ergaben sich Anhaltspunkte, die auf einen 33 Jahre alten Mann hinweisen. Der Eigentümer konnte bislang noch nicht angetroffen werden, wird sich aber über die ...

mehr