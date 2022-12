Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Online Team beim Polizeipräsidium Offenburg - Neue Wege bei der Bearbeitung von Anzeigen

Offenburg (ots)

Landespolizeipräsidentin Dr. Stefanie Hinz: "Von der Idee des Online-Teams profitieren alle beteiligten Parteien - wir haben eine Win-win-win-Situation: Die Kolleginnen und Kollegen erhalten Flexibilität, um private Belange besser mit dem Berufsleben vereinbaren zu können. Die Polizei gewinnt Mitarbeitende zurück, die sonst nicht hätten arbeiten können. Und die Anliegen der Bürgerinnen und Bürger werden schneller und digital bearbeitet."

Neues Online-Team steht für Bürgernähe, Weiterentwicklung und Vereinbarkeit von Beruf und Familie.

"Viele Arbeitsbereiche bei der Polizei sind mit feststehenden Schichtdienstzeiten und der Präsenz auf der Dienststelle verbunden. Mit der Anzeigenbearbeitung durch das Online-Team zeigen wir beim Polizeipräsidium Offenburg nun aber innovativ auf, dass es auch bei uns noch weitere Möglichkeiten für eine flexible Gestaltung von Arbeitszeit und Arbeitsplatz gibt", sagte Landespolizeipräsidentin Dr. Stefanie Hinz bei der Vorstellung des Pilotprojektes vor Medienvertretern am 5. Dezember in Offenburg. Das Online-Team bearbeitete seit dem Start des Testlaufs im Mai 2021 zwischenzeitlich über 2.000 Strafanzeigen, die über die Online-Wache des Landeskriminalamtes eingegangen sind. "Für die Bürgerinnen und Bürger ist das Angebot eine Weiterentwicklung unserer Internetwache. Je nach Fall kann die Anzeige komplett digital aufgenommen werden, ein persönlicher Termin auf der Polizeidienststelle ist damit nicht mehr erforderlich. Das spart Zeit, Fahrkosten und wird den veränderten Nutzerinteressen durch die fortschreitende Digitalisierung gerecht", so die Landespolizeipräsidentin weiter.

Das Online-Team des Polizeipräsidiums Offenburg besteht derzeit aus 14 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Voll- und Teilzeit. Diese könnten ihre Arbeitszeit und den Arbeitsplatz so flexibel gestalten, dass zum Beispiel die Betreuung von Kindern oder bedürftigen Familienmitgliedern jederzeit möglich ist. Bereits in der Startphase hat dies zu einer hohen Motivation der Beteiligten geführt. Auch gesundheitliche Einschränkungen lassen sich so mit dem Dienst besser vereinbaren.

Der Polizeipräsident des Polizeipräsidiums Offenburg, Jürgen Rieger: "Ich bin bereits jetzt zuversichtlich, dass wir das Pilotmodell zum Erfolg führen werden. Die Qualität der Anzeigenbearbeitung hat sich gerade im Bereich der einfachen und mittleren Cyberkriminalität und bei den Betrugsdelikten weiter verbessert." Sein Stellvertreter und Projektleiter, Leitender Polizeidirektor Norbert Schneider ergänzte: "Da das Online-Team für den gesamten Präsidiumsbereich von Rastatt bis Rust zuständig ist, können wir durch gezielte Zuteilung der Anzeigenbearbeitung die Belastung bei den Polizeirevieren steuern und ausgleichen. Dies schafft im Idealfall Freiräume für eine Steigerung der wahrnehmbaren Polizeipräsenz im öffentlichen Raum."

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell