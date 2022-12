POL-OG: Oberkirch - Zeugen nach Unfall gesucht

Neuried (ots) - Ein bislang unbekannter Autofahrer beschädigte in der Zeit zwischen Freitag und Samstag einen Zaun in der Industriestraße. Nach ersten Erkenntnissen kam der Fahrer offenbar infolge nicht angepasster Geschwindigkeit beim Einbiegen in die Industriestraße nach links von der Fahrbahn ab und fuhr in einen dort befindlichen Zaun. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle ohne sich um ...

