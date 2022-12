POL-OG: Gaggenau - Wohnungseinbruchsdiebstahl, Zeugen gesucht

Kehl (ots) - In der Zeit zwischen Freitag, 17 Uhr und Samstag 12:30 Uhr wurden in Auenheim gleich mehrere Autos durch Einschlagen von Fensterscheiben aufgebrochen. In der Straße "Im Hungerfeld" konnten an vier Fahrzeugen eingeschlagene Scheiben festgestellt werden. Aus einem vor einem Haus geparkten Auto wurde ein Geldbeutel gestohlen, eine schwarze Tasche samt Inhalt ...

mehr